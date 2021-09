Sote syöksee koko Turun pakkaselle – uusin alijäämäennuste on 47 miljoonaa euroa

taidokasta taloushallintaa

Luulisi että hallitsevassa kykypuolueessa ymmärretään, että jos tilataan sote-palveluita yrityksiltä, ne tulevat kalliiksi. Työvoiman parempi palkka on vain yksi menoerä. On myös voitot, jotka nämä firmat käärivät. Samaiset firmat ovat muuten toistuvasti esille siitä, että veroja ei oikein haluttaisi Suomessa maksaa. Silti näyttää siltä, että keikkaa pukkaa. Ei voi hoitaa niin yksinkertaista asiaa kuin rokotus vaikka palkkaamalla uutta kunnallista työvoimaa - vaikka edes ympäryskuntia vastaavalla palkalla?



Muistatteko muuten sen, että ennen kuin sipilän hallitus kaatui, Turussa oltiin niin vakuuttuneita siitä että sote-uudistuksen myötä sote-kuluvastuut siirtyvät maakunnille, että monet sairaalakiinteistöt myytiin Ruotsiin ja mentiin niihin itse vuokralle? Mikähän näiden vuokrakulujen muodostama paine sote-budjetille on? Mitähän myynnistä kertyneille rahoitte tapahtui?



Kukaan ei oikeasti ylläty negatiivisesta budjetista. Itse me olemme nämä tyypit äänestäneet. Vuodesta toiseen samat naamat ja sama meno. Olisiko aika alkaa käyttää vaikka tieteen ja tutkimuksen palveluita kunnan talouden ja organisaation järjestämiseen? Meiltä löytyy kuitenkin yliopisto, jossa on varmasti parempaa tietotaitoa.

