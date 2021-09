Pop up -koronarokotukset jatkuvat Naantalissa ensi viikolla

Pop up -koronarokotustapahtumat jatkuvat Naantalissa ensi viikolla. Rokotuksia annetaan Birgitta-salissa ilman ajanvarausta tiistai-iltapäivällä 14. syyskuuta sekä torstaina 16. syyskuuta ja perjantaina 17. syyskuuta.

Rokotuspaikalle löytää Kalevanniemen kampukselta. Kampuksen punatiilisen talon edustalla on Naantali-logolla varustettu ständi, jossa lukee Covid-rokotukset ja nuoli, joka osoittaa kulkureittiä talon seinää pitkin.

Rokotukseen voivat tulla kaikki 12 vuotta täyttäneet kaupunkilaiset.

8. syyskuuta mennessä ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 15 193 naantalilaista eli 77,7 prosenttia ja toisen rokoteannoksen 11 311 naantalilaista eli 58,0 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lyhensi viime viikolla suositustaan tehosterokotevälistä kuuteen viikkoon. Myös Naantalissa uudet rokotettavat saavat nyt tehosterokoteajat noin kuuden viikon päähän.

Ensimmäisen koronarokotteen saa pop up -tapahtumien lisäksi varaamalla ajan sähköisen ajanvarauspalvelun kautta tai puhelimitse koronarokotusten ajanvarausnumerosta 040 4846 533 arkisin kello 9–14. Tehosterokotteiden aikaistaminen on mahdollista vain ilman ajanvarausta pop up -tapahtumissa.

Koronarokotukseen pitää ottaa mukaan henkilöllisyystodistus. Sisätiloissa pitää myös muistaa pitää kasvomaskia ja turvavälejä. 12–15-vuotiaat tarvitsevat rokotukseen huoltajan kirjallisen suostumuksen rokotukselle.