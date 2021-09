Vapaita koronarokotusaikoja tarjolla hyvin Turussa – uusia tartuntoja viikoittain noin 250

Turun koronatilanteessa ei ole tapahtunut viime viikkojen aikana isoja muutoksia, kertoo Turun kaupunki. Uusia todennettuja tartuntoja ilmenee tasaisesti joka viikko noin 250.

Turussa jäljitysprosentti on edeltävän kahden viikon ajalta noin 80. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat tällä hetkellä sama talous, lähipiiri ja ulkomaan matkailu.

– Koronatilanne ei ole Turussa parantunut toivotusti ja moni koronaan sairastunut on tarvinnut sairaalahoitoa viime aikoina. Koronarokotuksen kattavuuden nostaminen on edelleen tärkeää, koska rokotuksilla on erinomainen teho vakavaa koronatautia vastaan, totreaa tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Turussa saanut 145 244 eli 73,9 prosenttia turkulaisista ja molemmat rokoteannokset 98 745 eli 50,3 prosenttia turkulaisista. Yli 80-vuotiailla rokotuskattavuus tällä hetkellä on 93,1 prosenttia, 70–79-vuotiailla 94,8 prosenttia, 60–69-vuotiailla 90,9 prosenttia, 50–59-vuotiailla 87,2 prosenttia, 40–49-vuotiailla 81,1 prosenttia, 30–39-vuotiailla 74,5 prosenttia ja 20–29-vuotiailla 76,2 prosenttia. 12–19-vuotiaista rokotteen on ottanut tähän mennessä 68,5 prosenttia. Varsinkin alle 40-vuotiaiden rokotuskattavuuden nostaminen helpottaisi suunniteltua rajoitusten purkamista myöhemmin syksyllä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turussa saa nyt lyhentää ensimmäisen ja toisen koronarokoteannoksen välisen ajan kuuteen viikkoon. Rokotusajat ovat varattavissa sähköisesti eTerveyspalveluissa. Jos omaa rokotusaikaa haluaa aikaistaa, on tärkeä itse laskea se, että 1. ja 2. rokotteen annosväli on vähintään kuusi viikkoa. Koko syyskuun ajan rokotusaikoja lisätään eTerveyspalveluihin tasaisin välein. Aikoja on tällä hetkellä vapaana runsaasti. kaupunki muistuttaa, että samalla kun rokotusaikaa muuttaa, on muistettava perua aiemmin varattu toinen rokotusaika.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen koronatestaussuositus muuttui 2. syyskuuta. Kaksi rokotusannosta saaneen ei tarvitse hakeutua enää lievissä infektio-oireissa koronatestiin. Poikkeuksena ovat kuitenkin sote-alan työntekijät, joille testiä suositellaan jatkossakin myös lievissä oireissa. Lisäksi vakavammissa infektio-oireissa tai korona-altistumisen jälkeen ilmenneissä oireissa testaus on yhä tärkeää. Sairaana ei kuitenkaan tule mennä työpaikalle, päiväkotiin tai kouluun.

– Rokottamattomien ja vain yhden rokotusannoksen saaneiden on edelleen tärkeää hakeutua testiin lievissäkin oireissa, sanoo Peltoniemi.

Turussa pidetään Pop up -rokotusvastaanottoja ympäri kaupunkia. Rokotuksia saa tapahtumissa ilman ajanvarausta, ja tapahtumissa annetaan ensimmäisiä koronarokoteannoksia. Esimerkiksi Satakunnantie 105:n rokotusvastaanotolla järjestetään pop up -rokotuksia jokaisena arkipäivänä (ma–pe kello 8.45–15.15). Lisäksi rokotuksia annetaan sunnuntaina 12.9. kello 8.45–15.15.

Pansion terveysasema (Hyrköistentie 26–28) rokottaa 12 vuotta täyttäneitä Pansion ja Pernon asukkaita sekä telakan työntekijöitä maanantaisin ja tiistaisin kello 12–16 ilman ajanvarausta. Lisäksi sunnuntaina 12.9. rokotuksia saa kello 8.45.–15.15.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Varissuon terveysasemalla osoitteessa Nisse Kavon katu 3 rokotuksia saa ilman ajanvarausta torstaina 9.9. kello 8.45–15.

Koululaisten sekä opiskelijoiden ja nuorten aikuisten rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta myös useissa eri kouluissa.

Lisäksi rokotusajan voi varata esimerkiksi eTerveyspalveluiden kautta (turku.fi/eterveyspalvelut) tai soittamalla koronarokotuspuhelimeen (p. 02 266 0159, ma–pe kello 8–14) tai ilmoittautumalla otanrokotteen.turku.fi-sivuilla.