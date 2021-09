Lounais-Suomen poliisi tutkii Turun kaupungin vanhuspalveluyksikössä myöhään tiistai-illalla sattunutta väkivallantekoa. Poliisin mukaan Kurjenmäkikoti 2:ssa tapahtuneella väkivallanteolla on kaksi uhria, joista toinen kuoli saamiinsa vammoihin. Lisäksi toinen uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Molemmat uhrit ovat vanhuspalveluyksikön asukkaita.

Poliisi tutkii asiaa tappona ja törkeänä pahoinpitelynä, mutta rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä. Poliisi tekee laajan selvitystyön illan tapahtumista ja sen taustoista.

Poliisin mukaan teoista epäilty on todennäköisesti yksikön asukas, ja hänet on siirretty pois Kurjenmäkikodista. Kurjenmäkikoti 2 sijaitsee Kurjenmäen sairaala-alueella.

Vastaavaa asukkaisiin kohdistuvaa väkivallantekoa ei ole tapahtunut aiemmin Turun kaupungin asumispalveluyksiköissä.

– Olemme erittäin järkyttyneitä tapahtuneesta. Tapahtumien kulku on pääosin tiedossamme, mutta poliisitutkinnan myötä tilannekuva tarkentuu vielä. Järjestämme yksikön asukkaille ja heidän omaisilleen sekä yksikön henkilökunnalle välittömästi kriisiapua. Kontaktoimme parhaillaan asukkaiden omaisia asiasta. Pääsimme aloittamaan yhteydenotot vasta, kun saimme poliisilta siihen luvan, toteaa tiedotteessa sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa Turun kaupungilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Väkivallanteot kaupungin yksikössä ovat todella vakava ja järkyttävä asia. Teemme kaikkemme, että tapahtumiin johtavat syyt selviävät, tarjoamme kriisiapua sitä tarvitseville ja selvitämme tapauksen perin juurin, sanoo pormestari Minna Arve.

Kaupunki on jo aloittanut tapauksen selvittämisen kaupungin näkökulmasta.

– Käymme asiat läpi huolellisesti ja täsmällisesti. Tämä tarkoittaa tapahtumien lisäksi esimerkiksi ohjeistusten läpikäyntiä ja sen varmistamista, että Kurjenmäkikodissa on toimittu ohjeiden mukaisesti ja säännösten edellyttämällä tavalla. Tämänhetkisten tietojen mukaan toiminta on ollut asianmukaista, kertoo Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.

Kurjenmäkikoti 2:n yläkerrassa tilapäishoitoa järjestävässä yksikössä on yhteensä 29 asukaspaikkaa, joista pitkäaikaishoidon asukkaita on 12 ja tilapäishoidon asiakkaita 17. Pääosa yksikön asukkaista on muistisairaita ja ikääntyneitä henkilöitä. Yksikössä oli tapahtumahetkellä töissä asiakasmitoituksen mukaisesti kaksi yöhoitajaa. Turun kaupungin mukaan yksikön toiminta jatkuu normaalisti koko poliisitutkinnan ajan, eikä asukkaita siirretä pois yksiköstä.

Turun kaupunki on avannut omaisille ja kuntalaisille tarkoitetun kriisipuhelimen Kurjenmäkikodin tapaukseen liittyen. Puhelimen numero on 02 262 6003.

Lue myös:

Hoivakodin nuori asukas pahoinpiteli vanhusasukkaan Turussa – Lounais-Suomen poliisi selvittää kuolinsyytä