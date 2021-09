Monitieteinen asiantuntijaryhmä: Hoitotyön ammattilaiset otettava vahvemmin mukaan alan tekoälyn kehittämiseen

Tekoälyn käyttöönotto on lisäntynyt terveysalalla nopeasti. Vaikka hoitotyön ammattilaiset ovat terveydenhuollon suurin ammattikunta, niin heidän osallisuutensa terveysalan tekoälyn kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvässä keskustelussa on ollut tähän asti hyvin vähäistä. Nyt Turun yliopiston tutkijat ovat mukana johtamassa asiantuntijaryhmää, joka listasi tavoitteita osallisuuden lisäämiseksi.

Verkoston muodostaa monitieteinen asiantuntijaryhmä, johon kuluu hoitotieteilijöiden lisäksi muun muassa tekoälyn filosofian, etiikan, oikeuden, käyttöönoton ja tietotekniikan asiantuntijoita. Lisäksi verkostossa on mukana myös kansainvälisten terveydenhuollon tiedonhallinnan organisaatioiden sekä Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n Tekoälyä terveydelle -työryhmien johtohenkilöitä. Myös yhteiskunnan ja palveluita käyttävien edustus on katettu.

– Hoitotyön asiantuntijuuden huomioonottaminen on keskeistä terveysalan tekoälyn kehittämiseen ja käyttöön liittyvissä keskusteluissa. Mielestämme hoitotyön asiantuntijuuden ohjausta terveysalalle käyttöön otettavissa tekoälyratkaisu- ja priorisointikeskusteluissa tulisi lisätä merkittävästi, toteaa tiedotteessa tutkija Laura-Maria Peltonen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta. Peltonen on myös yksi verkoston perustajajäseniin kuuluvista tutkijoista.

Ratkaisuksi asiantuntijaryhmä esittää kohdennettuja toimenpiteitä, jotta hoitotyön asiantuntijat saavuttavat ohjaavamman roolin tekoälyn kehittämiseen ja priorisointiin liittyvässä keskustelussa sekä näiden teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa terveydenhuoltojärjestelmissä.

Verkosto nostaa esiin kolme ensisijaista tavoitetta, jotka pitäisi saavuttaa lähitulevaisuudessa. Ensimmäinen tavoite on, että hoitotyön ammattilaisten on ymmärrettävä keräämiensä tietojen ja käyttämiensä tekoälyteknologioiden välinen suhde. Lisäksi hoitotyön ammattilaisten on tarkoituksenmukaisesti osallistuttava tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton kaikkiin vaiheisiin. Kolmas tavoite koskee hoitotyön asiantuntijuutta. Ryhmän mukaan hoitotyön asiantuntijuudessa on suuri käyttämätön potentiaali valjastettavana tekoälyteknologioiden kehittämisen ja käyttöönoton näkökulmista globaalisti terveyden edistämiseksi ja humanitaarisen toiminnan hyväksi.

Verkosto on myös laatinut käytännön ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi opetuksen, tutkimuksen ja johtamisen näkökulmista.