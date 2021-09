Vahdon frisbeerata kuntoon – yhdistys tarjoaa talkoovoimaa

Rusko

Huonossa jamassa oleva Vahdon frisbeegolfrata saataneen uuteen uskoon, jos Ruskon hyvinvointilautakunta hyväksyy torstaina yhteistyökumppanuuden solmimisen Nousten Frisbeegolf ry:n kanssa. Kokeiluluontoisen kumppanuuden solmimista loppuvuodeksi esittää hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Nousten Frisbeegolf ry on ehdottanut Ruskon kunnalle yhteistyökumppanuuden solmimista koskien kunnan frisbeegolfharrastuksen ja Vahdon frisbeegolfradan kehittämistä ja ylläpitoa talkoovoimin. Alueen muissa kunnissa frisbeegolfratojen kehittämisestä ja ylläpidosta on solmittu vastaavia yhteistyösopimuksia.

Kunnan rajallisten huoltotöiden resurssien takia Vahdon frisbeegolfrata on viime aikoina paikoin metsittynyt. Pelaajilta on tullut palautetta, että runsasta kasvustoa täynnä olevaa rataa on alettu osin karttaa, koska kiekkoja häviää väylille ja radoilla on hankala liikkua. Myös radan yleisessä siisteydessä on ollut parantamista. Radalle on toivottu lisäksi järjestettyä toimintaa, kilpailuja sekä lajikokeiluja.

Tarkoitus on, että kunta edelleen vastaa ratojen kunnosta ja siihen liittyvistä hankinnoista, ja yhteistyökumppani osallistuu talkootyöllä radan kehittämiseen. Nousten Frisbeegolf ry:llä on tarvittavat välineet metsänhoitoon, osaamista frisbeegolfratojen kunnostamisesta ja ylläpidosta sekä verkostot talkootyön järjestämiseen.

Radan kehittämisen ja ylläpidon ohella yhdistys järjestää radalla myös harrastus- ja kilpailutoimintaa.

Yhteistyökumppanuus ei edellytä kunnalta erillisiä kuluja tai avustussiirtoja yhdistykselle.