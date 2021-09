Raumalaiselta Steerpropilta potkureita hinaajiin

Raumalla toimiva potkurivalmistaja Steerprop toimittaa atsimuuttipotkureita kolmeen Robert Allan Ltd:n suunnittelemaan Ramparts -hinaajaan Uzmar Shipyardsille Turkkiin.

Sopimus on tehty kuudesta SP 20 WD -potkurilaitteesta, teholtaan 1 610 kilowattia yksikköä kohden. Hinaajat on määrä toimittaa jo vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Yhtiön mukaan kyse on erittäin lyhyestä toimitusajasta, koska potkurit on muokattava aina vastaamaan tarkasti kyseisen aluksen tarpeita.