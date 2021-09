Raisio syksyyn sammutetuin lyhdin – valoja väännettiin päälle onnistumatta

Raisio

Raisiolaiset ovat saaneet totutella syyskuun alusta saakka siihen, että katuvalot sammuvat aamuöiksi kello 01-05, mutta Raision Sdp yritti vääntää niitä viime valtuuston kokouksessa taas päälle.

Sammutukset ovat osa Raision sopeutusohjelmaa. Valojen sammuttamisella tavoitellaan 45 000 euron säästöä tänä vuonna.

Sdp:n valtuustoryhmä esitti valtuustossa, että keväällä päätetty valaistuksen sopeuttamistoimi lopetettaisiin. Ryhmän mukaan asiaa on tarpeen harkita uudelleen, koska kaupungin taloustilanne on oleellisesti kohentunut kevään jälkeen. Ryhmän mielestä pimeän syksyn aikana katuvalojen sammutuksesta on suuri haitta asukkaille.

Asian käsittely valtuustossa kiireellisenä asiana olisi vaatinut valtuuston yksimielisen päätöksen. Kokoomus ilmoitti, ettei se kannata asian ottamista kiireelliseen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa, että valojen sammuttamista jatketaan toistaiseksi. Sdp jätti asiasta myös valtuustoaloitteen.

Katuvaloja ei sammuteta pääkaduilta poikkeuksia lukuunottamatta. Myös puistoalueilla valot pyritään pitämään päällä. Viikonloppuöisin katuvalojen on tarkoitus palaa normaalisti.

Katuvalot sammuivat kokoojakaduilla sekä omakotialueiden tonttikaduilla. Myöhemmin on mahdollista harkita uusittujen led-katuvalojen pitämistä päällä pienellä teholla.