Kaapelityöstä merkittävää liikennehaittaa Kaskenkadulla – autoilijoiden kehotetaan käyttämään muita reittejä

Kaapelityö aiheuttaa merkittävää liikennehaittaa Kaskenkadulla Vahteratien ja Kunnallissairaalantien välillä tiistaista alkaen. Paikalla on oikeanpuoleinen ajokaista pois käytöstä Kaarinan suuntaan ajaessa. Autoilijoiden kehotetaan käyttävän muita ajoreittejä mahdollisuuksien mukaan. Pyöräilijät ja kävelijät on opastettu kulkemaan tien toiselle puolelle. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Työn arvioidaan kestävän syyskuun loppuun.