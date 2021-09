Turun keskustassa pääkirjaston edustalla sijaitseva Leijona-suihkulähde oli maanantaiaamuna valkoisen vaahdon peitossa. Useat ohikulkijat pysähtyivät ihmettelemään näkyä.

– Äh, eikä. Se pitää äkkiä saada huuhdottua pois sieltä, sanoi asiasta Turun Sanomilta kuullut Museopalveluiden kokoelmista vastaava intendentti Riitta Kormano.

Kormanon mukaan suihkulähde selviytyi tänä vuonna syyskuuhun asti ilman ilkivaltaa.

– Se on yleensä tiskiainetta, mitä siihen on kaadettu. Kyse ei ole vahingosta vaan se on tietoista ilkivaltaa, Kormano harmittelee.

Leijona on Turun ensimmäinen suihkukaivo, joka valmistui vuonna 1924 G.A. Petreliuksen testamenttivaroin. Se kunnostettiin vuonna 2010.

Katja Ihatsu

Uutinen päivittyy.

Lue myös: Leijona päätyi kylpyyn – Vähätorin suihkulähde vaahdon peitossa