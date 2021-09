Salun kulhoissa on Kauppahallissa väriä ja makua

Kello lähenee yhtätoista ja Turun kauppahallin käytävillä alkaa vilkas lounasaika. Pientä Salu-ravintolaa pyörittävä Du Phan eli tuttavallisemmin Duke on tehnyt esivalmisteluja jo aamulla ja edellisenä iltana, jotta hän selviää kiireisestä lounasajasta yksin. Jonoa ja isoja tilauksia kertyy heti, joten Duke käärii hihat ja latoo kulhoja pöytään.

Salussa on arkipäivisin tarjolla lounas, joka sisältää kulholounaan, ruokajuoman ja kahvin. Tarjolla on seitsemän erilaista kulhovaihtoehtoa. Lounasajan jälkeen iltapäivällä käytössä on laajempi lista, jossa on kymmenen erilaista vaihtoehtoa.

Ideana on se, että kaikissa annoksissa on samat pohjaraaka-aineet: riisi, marinoitu punakaali, edamamepavut, avokado, kurkku, kevätsipuli ja teriyakikastike. Pääraaka-aineeksi voi valita grillattua ja teriyakilohta, paistettua kanaa, paistettua tofua, nyhtöpossua ja paistettuja jättikatkaravunpyrstöjä.

– Tykkään tehdä yksinkertaista ja helppoa ruokaa, jossa pääroolissa ovat maut ja tuoreet, laadukkaat raaka-aineet.

Testattavaksi valikoitui teriyakilohiannos. Duken mukaan moni asiakas haluaa nauttia annoksen paikan päällä, jolloin annos ei kärsi kuljetuksesta ja esimerkiksi kala pysyy rapeana. Kiireisestä aikataulusta johtuen otin annoksen mukaan ja nautin sen ulkona matkalla seuraavaan kohteeseen.

Annos tulee kauniissa kertakäyttökulhossa. Kymmenen minuutin kuljetus ei näy eikä maistu annoksessa, joka näyttää kauniilta ja ihanan värikkäältä. Kaikki maut sopivat loistavasti yhteen ja lohi on pysynyt ihanan rapeana.

Kulho on täyttävä, mutta sopivan kevyt. Parasta annoksessa ovat hyvät raaka-aineet ja puhtaat maut, joita ei ole kätketty mausteiden ja liemien alle.

– Kun on hyvät ja laadukkaat raaka-aineet, ei tarvitse käyttää paljon mausteita. Mietin paljon makuyhdistelmiä ja testaan, mitkä sopivat yhteen. Sain jo kouluaikaan opettajalta kehuja siitä, että minulla on erinomainen kyky yhdistellä makuja.

Vietnamista kotoisin oleva Duke on kulkenut hyvin perinteisen ravintolapolun. Lähes kolmekymmentä vuotta sitten Suomeen muuttanut Duke kävi koulut Suomessa, ja valmistui kokiksi 2007.

Ennen oman ravintolan perustamista hän kartutti työkokemusta eri ravintoloissa. Pisimmän työuransa hän teki Hanko Sushissa, jossa hän työskenteli muun muassa ravintolapäällikkönä.

Haave omasta ravintolasta syttyi työn lomassa. Kolme vuotta sitten hän perusti työkaverinsa kanssa Salun kauppahallin käytävälle. Salussa myytiin aluksi vihanneksia, itse tehtyjä mehuja ja salaatteja.

Duke oli innoissaan omasta ravintolasta, mutta alku oli hankala. Kun työpari menehtyi yllättäen, Duke jäi pyörittämään paikkaa yksin. Pian sen jälkeen korona-aika haastoi koko alan.

– On ollut raskasta, mutta olen myös oppinut paljon ja kehittänyt ravintolaa ja sen valikoimaa. Mietin, mitä itse haluaisin syödä, ja aloin suunnitella ja valmistaa bowleja.

Salun suosituin annos on teriyakilohi. Asiakkaat ihastuivat siihen heti ja se tuo Saluun edelleen niin uusia kuin vakioasiakkaita. Duken mukaan annosten suosion salaisuus piilee tuoreissa ja laadukkaissa raaka-aineissa.

– Kauppahalli on ihana paikka ravintolalle, kun täältä saa kaikki tarvittavat raaka-aineet ja aina tuoretta kalaa ja lihaa.

Haaveita ja visioita Dukella on paljon. Hän unelmoi omasta pienestä, mutta nykyistä isommasta ravintolasta, jossa voisi tarjota myös keittoja.

– Nyt en pysty yksin laajentamaan valikoimaa, mutta sen aika on ehkä joskus myöhemmin. Tärkeintä on, että ihmiset tulevat syömään ja nauttivat hyvästä ruuasta.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.