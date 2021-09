Arve ja Valkonen maakunnan sote-uudistuksen seurantaryhmään

Varsinais-Suomen kokoomuksen piirihallitus on nimennyt viisi ehdokasta Varsinais-Suomen sote-uudistuksen seurantatyöryhmään. Turusta työryhmään esitetään Turun pormestaria Minna Arvea ja apulaispormestari Ville Valkosta. Lisäksi piirihallitus ehdottaas työryhmään Salon kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaa Juhani Nummentaloa, Liedon kunnanhallituksen puheenjohtajaa Mari Mikkolaa sekä Loimaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa Tarja Mäki-Punto-Ristasta.

Eri puolueet valitsevat seurantaryhmään yhteensä 19 jäsentä.

Poliittinen seurantatyöryhmä valvoo sote-uudistuksen toteutusta Varsinais-Suomessa siihen asti, kun uudet aluevaltuustot valitaan.

– Sote-uudistukseen liittyy paljon uhkakuvia siitä, että ihmisten palvelut heikkenevät, kustannukset kasvavat ja että uudistus tehdään hallinnon ehdoilla. Siksi on tärkeää vaikuttaa siihen, että tunnistetaan kuntien ja järjestöjen vahva rooli hyvinvoinnin kokonaisuudessa ja muun muassa erityisesti lasten ja perheiden palveluissa ja yhteensovitetaan niitä asiakaslähtöisesti. Yksityiset toimijat ja järjestöt ovat merkittävässä roolissa sote-palveluiden tuottajana ja alueellisesti on varmistettava, että näin on myös jatkossa, Arve linjaa kokoomuksen tiedotteessa.

Valkosen mukaan kokoomukselle on tärkeää varmistaa, että uudistus mahdollistaa paremmat palvelut, lyhyemmät jonot ja sen, että veroeurot riittävät.

– Näin suureen uudistukseen liittyy isoja riskejä siitä, että rahaa palaa hallinnon rakentamiseen ilman, että palveluihin saadaan mitään parannusta.

Aluevaalit järjestetään ensi vuoden tammikuussa. Sen jälkeen vaaleissa valittu valtuusto jatkaa sote-uudistuksen toimeenpanoa maakunnassa.