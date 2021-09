Tehyn Tyksin ammattiosasto 200 julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon – vauhdittaa neuvotteluja hälytysrahasopimuksesta

Tehyn Tyksin ammattiosasto 200 julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle tänään perjantaina kello 16.00 alkaen.

Vajaan viikon kestävällä toimenpiteellä ammattiosasto haluaa vauhdittaa neuvotteluja hälytysrahan suuruudesta ja uudesta hälytysrahasopimuksesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on koronantilanteen vuoksi ollut voimassa elokuun loppuun saakka määräajaksi sovittu paikallinen sopimus 200 euron hälytysrahasta. Työnantaja ei ole kuitenkaan ollut halukas neuvottelemaan jatkosta, vaan haluaa noudattaa koronaa edeltävän ajan 60 euron hälytysrahan tasoa.

Tehyn Tyksin ammattiosasto 200 on tänään myös irtisanonut tämän koronaa edeltävän ajan hälytysrahasopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

– Varsinais-Suomessa samoin kuin muualla maassa on valtava hoitajapula, joka on vain pahentunut viime ajat. Koronan vaikutus ja kuormitus eivät ole millään tavalla vielä ohi - unohtamatta kertynyttä hoitovelkaa. On erittäin vaikea ymmärtää työantajan linjaa ja huonoa henkilöstöpolitiikkaa tilanteessa, jossa ennemminkin pitäisi kaikin keinoin parantaa sairaanhoitopiirin vetovoimaa, toteaa Tyksin Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja Taina Leppänen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ammattiosaston jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, jolloin ylitöitä ei tehdä eikä vuoroja muuteta.

Kielto päättyy ensi viikon torstaina 9. syyskuuta puolilta öin.