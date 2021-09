Kirsi Turkki Turkuun toimituspäälliköksi

Kirsi Turkki on tehnyt 12 viime vuotta uutisia taloudesta ja politiikasta Helsingissä, pääosin eduskunnasta ja seitsemän eri hallituksen kaudesta. Hän on ollut Turun Sanomien edustajana erilaisissa maakuntalehtien kokoonpanoissa, viimeksi Lännen Mediassa.

Ennen työvuosiaan Helsingissä Turkki työskenteli Turun Sanomien taloustoimituksen päällikkönä Turussa.

Turkki osallistuu lehden toimituksessa muun muassa pääkirjoitusten, kolumnien, erilaisten uutistaustojen ja analyysien kirjoittamiseen. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös lähivuosina tulevien useiden vaalien koordinointi. Hänellä on myös toimituksen hallintoon liittyviin tehtäviä.

Turkki uskoo, että Helsingissä hankittuja verkostoja voi hyödyntää myös uudessa tehtävässä Turussa.

– Juuri nyt on erittäin mielenkiintoista palata Turun toimitukseen. Turussa on siirrytty uuteen hallintomalliin, kun uudet pormestarit ovat aloittaneet tehtävissään. Myös talouselämä Varsinais-Suomessa on erittäin virkeää. Meriteollisuudessa, lääkealalla ja autoteollisuudessa tapahtuu koko ajan paljon uutta.

Aivan uudet vaalit ovat heti tammikuussa. Turkin mielestä aluevaalit ovat kiinnostava etappi vuosikausia eduskunnassa vatvotun sote-ratkaisun jälkeen.

Erilaisia vaaleja järjestetään paljon lähivuosina. Aluevaalien jälkeen vuorossa ovat eduskuntavaalit 2023, ja niiden jälkeen presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit 2024 sekä yhdistetyt alue- ja kuntavaalit 2025.