Pop up -rokotukset jatkuvat Kaarinassa ensi keskiviikkona

Seuraava pop up -rokotustapahtuma järjestetään Kaarinassa ensi viikon keskiviikkona 8. syyskuuta kello 9–15.30. Rokotukseen voi tulla siis ilman ajanvarausta. Paikalla annetaan sekä ensimmäisiä että toisia rokotteita. Rokotukselle voivat tulla kaikki 12 vuotta täyttäneet kaarinalaiset.

Rokotuspaikkana on Oskarintalo eli kaupunginvirasto. Rokotuspaikka sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, ja sisäänkäynti on Turun puoleisesta päädystä. Mukaan pitää ottaa Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus. Rokotteita on rajoitetusti.