Turun Vasemmistoliitto vaatii hoitokriisin ratkaisemista

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että kaupunki pistää vauhtia sote-ammattilaisten rekrytointiin nostamalla palkkoja akuutin hoitaja- ja lääkärivajeen paikkaamiseksi.

"Lisäksi Turkuun tarvitaan pysyvä ja erikseen budjetoitu vakituisten sijaisten järjestelmä äkillisten ja toistuvien henkilöstövajeiden varalle", edellyttää Vasemmistoliitto tiedotteessa.

– Osaavia tekijöitä kyllä löytyy, mutta onnistunut rekrytointi edellyttää palkankorotuksia ja parannuksia työhyvinvointiin. Turun tulisi ottaa mallia Salon kaupungista, joka palkkasi juuri 57 uutta vakituista sote-ammattilaista, ehdottaa Turun Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Joonas Jormalainen.

Paikallisosaston pontimena on se, että Turun terveyspalvelut ovat ruuhkautuneet sen mukaan ennennäkemättömällä tavalla. Puolueosasto on tullut siihen tulokseen, että perusterveydenhuollon toimimattomuus on johtanut erikoissairaanhoidon kustannusten räjähdysmäiseen nousuun.

Viime viikolla pormestari Minna Arve (kok) esitti ongelman ratkaisuiksi ulkomaista vuokratyövoimaa ja terveysasemien ulkoistamista. Vasemmistoliiton mielestä nämä toimet ainoastaan heikentäisivät julkisia palveluita ja lisäisivät kustannuksia.

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että lyhytnäköisiä ulkoistuksia ei pidä missään nimessä hyväksyä ennen sote-uudistusta, jonka yhtenä julkilausuttuna päämääränä on julkisen palvelutuotannon vahvistaminen.