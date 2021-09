Vapaaehtoisia meripelastajia tarvittu kesällä – eniten tehtäviä Helsingin ja Turun pelastusasemilla

Meripelastusseuran vapaaehtoiset miehistöt tekivät elokuun loppuun mennessä yhteensä 1 787 pelastus- ja avustustehtävää vesillämme, kertoo Suomen Meripelastusseura. Veneilyn suosion lisääntyminen näkyy Meripelastusseuran tilastossa.

Vapaaehtoiset meripelastajat on hälytetty 2021 yhteensä 590 kertaa viranomaisen johtamaan pelastustehtävään.

Todennäköiseltä menehtymiseltä on pelastettu 13 ihmistä, ja yhteensä apua on saanut 3 884 ihmistä ja 1 502 alusta. Lisäksi Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalveluun kuuluvia avustuksia on tehty 528.

Kiireisin kesä on ollut Suomenlahden meripelastajilla, mutta suurin kasvu on tapahtunut Saaristomerellä, missä ylitettiin jo elokuun lopussa vuoden 2020 tehtävämäärä. Eniten tehtäviä ovat hoitaneet Helsingin (170) ja Turun (168) pelastusasemat.

Vapaaehtoisten meripelastajien tehtävistä suurin osa on eriasteisia kiireettömiä avustuksia, joiden merkitys veneilyturvallisuudelle usein unohtuu.

– Jokainen tehtävä on avunsaajalle tärkeä. Lisäksi kymmenissä, ehkä jopa sadoissa tapauksissa vuosittain ehkäistään kiireettömän ongelmatilanteen kehittyminen hätätilanteeksi, toteaa tiedotteessa Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.

Vapaaehtoiset meripelastajat päivystävät vesilläliikkujien turvana pääsääntöisesti avovesikauden loppuun, vaikka Trossi-jäsenpalvelukausi päättyykin lokakuun lopussa.

– Sään ja vesien kylmetessä ja iltojen pimetessä kasvaa kuitenkin vakavampien onnettomuuksien riski. Syksyllä kaikki vesille lähtöä edeltävät tarkastukset kannattaa tehdä erityisen huolellisesti. Asianmukaisten turvallisuusvarusteiden lisäksi reittisuunnittelun, navigointitaitojen sekä lämpimän ja vedenpitävän pukeutumisen merkitys korostuu, Stenberg muistuttaa.

Pelastusalusten ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella ylläpidetään kokonaan palkatta tehtävällä vapaaehtoistyöllä, jonka arvo yhteiskunnalle on yli 20 miljoonaa euroa vuodessa.