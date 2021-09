Mitä olet aina halunnut tietää? – Turun yliopiston tutkijat ratkovat kysymyksiä Science Battle -tiedekilpailussa

Joukko Turun yliopiston eri tieteenalojen tutkijoita ratkoo ihmisten lähettämiä kysymyksiä leikkimielisessä tiedekilpailussa Tutkijoiden yönä perjantaina 24. syyskuuta. Kilpakumppaneina kisaavat italialainen Pavian yliopisto sekä ranskalainen Poitiersin yliopisto.

Tutkijoiden taistossa, Science Battlessa, tutkijat suljetaan kuutioon ratkomaan kysymyksiä. Aiempina vuosina on muun muassa pohdittu sitä, kuinka kauan ahvenelta kestäisi uida maapallon ympäri, miksi ihminen on itsekäs ja mikä on ratkaisevin tekijä syövän torjunnassa. Ratkottavia kysymyksiä voi nyt lähettää Turun yliopiston tutkijoille osoitteeseen viestinta@utu.fi.

Aiemmin kilpailevat joukkueet ovat olleet rinnakkaisissa kuutioissa. Nyt kukin kuutio sijaitsee eri kaupungissa: yksi Turussa, yksi Paviassa ja yksi Poitiersissa. Kilpailu lähetetään suorana zoomlähetyksenä netissä. Koronatilanteen salliessa yleisö pääsee seuraamaan kilpailua myös eri kampuksilla paikan päälle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turun, Pavian ja Potiersin yliopistoja yhdistää EC2U-allianssi, jossa seitsemän eurooppalaista yliopistoa pyrkii yhteistyöllä ja synergiaedut hyödyntäen kehittämään yhä laadukkaampaa opetusta ja tutkimusta. Seitsikko muodostaa European Campus of City-Universities (Yliopistojen ja kaupunkien eurooppalainen kampus) eli EC2U-kampuksen. Rakenteilla on muun muassa yhteisiä maisteriohjelmia.

Yksi yhteistyön muoto on eurooppalaisena Tutkijoiden yönä toteutettava Science Battle. Ensimmäisenä vuotena kilpailevat Turku, Poitiers ja Pavia, ensi vuonna Portugalin Coimbran, Romanian Iasin, Saksan Jenan ja Espanjan Salamancan yliopistot. Alkukarsintojen voittajat kisaavat Science Battle -mestaruudesta vuonna 2023.

Science Battle käydään perjantaina 24.9. kello 16.00–19.00 Suomen aikaa. Mitä sinä olet aina halunnut tietää? Lähetä kysymykseksi viimeistään 8.9. osoitteeseen viestinta@utu.fi.