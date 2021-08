Koronavirustaudin tartunnat ovat Varsinais-Suomessa pysyneet viikon ajan tasaisena. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä piti suosituksensa ennallaan. Koronan välttämiseksi edelleen maskit ja riittävä etäisyys toisiin ihmisiin ovat tärkeitä. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä korostaa järjestäjien vastuuta, jotta yleisö voi osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin koronaturvallisesti.

Suurimmaksi ikäryhmäksi tartunnan saaneissa ovat nousseet alle 29-vuotiaat. Heidän osuutensa on lähes 60 prosenttia sairastuneista.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan nopeuttamalla rokotuksia. Kaksi rokotusta saanut välttyy karanteenilta altistumistilanteessa.

– Olemme rohkaisseet kuntia, että abien toisia rokotuksia aikaistettaisiin, mikäli siihen on mahdollisuus. Toinen rokotus voidaan antaa, jos ensimmäisestä rokotuksesta on kahdeksan viikkoa, tartuntatautien erikoislääkäri Harri Marttila kertoo.

– Uutena ryhmänä ovat tulleet oppilaille oppilaitoksissa tulleet tartunnat. Tavallisimmat tartunnan lähteet ovat edelleen perhe ja lähipiiri. Ravintolat ja tapahtumat eivät ole epidemian ytimessä, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kuvaa.

Koronaviruksen lähde saatiin selville 70 prosentilla sairastuneista.

– Tartunnat kouluissa sekä perhe- ja lähipiirissä ovat ruuhkauttaneet tartunnan jäljityksemme. Vaikka kouluissa sairastuneita ei ole ollut monia, altistuneita on ollut suuria määrä, Esa Rintala kertoo tiedotteessa.

Testausmäärät ovat nousseet merkittävästi. Positiivisten näytteiden osuus tutkituista on kuitenkin pysynyt ennallaan 4,3 prosentissa.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Varsinais-Suomessa saanut 73 prosenttia väestöstä, mikä on hieman edellä koko Suomen kattavuutta. Toisen annoksen on saanut 49 prosenttia varsinaissuomalaisista. Ennusteen mukaan 80 prosentin kattavuus saavutettaisiin syyskuussa ensimmäisen rokotuksen osalta ja toisen annoksen osalta loka-marraskuussa Varsinais-Suomessa.