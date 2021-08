Turkukin ottaa käyttöön lapsiperheitä tukevan Pyydä apua -nappulan

Turun kaupunki on ottanut käyttöön Pyydä apua -napin verkkosivustollaan. Pyydä apua -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka tavoitteena on tarjota tukea tai ohjata oikeanlaisen avun piiriin. Verkkopalvelun kautta voi pyytää apua nimettömänä, ja palvelu on kenen tahansa käytettävissä.

Avunpyynnön lisäksi palvelun kautta voi myös esittää kysymyksiä tai jättää yhteydenottopyynnön.

Vastaavan kaltainen palvelu otettiin Varsinais-Suomessa ensimmäisenä käyttöön Raisiossa ja Laitilassa vuonna 2018.

Sittemmin palvelu on otettu kaikkiaan 17 kunnassa Varsinais-Suomessa.

Pyydä apua -napin kautta avautuu helposti täytettävä lomake, joka siirtyy lähettämisen jälkeen asiaa käsittelevälle ammattilaiselle.

Turussa napin kautta apua pyytänyt saa yhteydenoton ammattilaiselta kolmen arkipäivän kuluessa. Apua pyytäneeseen ollaan yhteydessä tämän toivomalla tavalla joko puhelimitse tai viestillä.

Pyydä apua -nappi ei sovellu kiireellistä käsittelyä tai päivystyshoitoa vaativiin tilanteisiin, eikä palvelun kautta voi varata aikaa ajanvarauksen ohi.

Turussa Pyydä apua -nappia hallinnoi kaupungin ehkäisevä terveydenhuolto. Toiminta perustuu lapsiperheiden kanssa tekemisissä olevien Turun kaupungin eri toimijoiden yhteistyöhön.

Ehkäisevässä terveydenhuollossa toivotaan, että uuden reitin kautta onnistutaan auttamaan lapsiperheitä, lapsia ja nuoria, joilla on avuntarvetta ja jotka kaipaavat ammattilaisen apua arkeensa ja elämäänsä

– Ammattilaisen ottaessa yhteyttä kartoitetaan kuntalaisen tilanne ja pyritään hoitamaan asiakkaan asia kuntoon tai ainakin käynnistämään palveluprosessi sen mukaan, mikä asiakkaan tarve on, Turun kaupungin ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Pia Suvivuo kertoo tiedotteessa.

Pyydä apua -lomake löytyy osoitteesta turku.fi/pyydaapua.