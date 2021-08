Liedon hautausmaalla kaadettu viikonloppuna lähes rivin verran hautakiviä

Liedon seurakunta kertoo verkkosivullaan, että kirkon hautausmaalla on kaadettu useita hautakiviä. Kaadetut kivet ovat kaikki saman käytävän varrella ja kaikkiaan seitsemäntoista hautakiveä on kaadettu todennäköisesti viikonlopun aikana. Ilkivallasta on tehty rikosilmoitus. Kaadettujen hautakivien haltijoihin ollaan seurakunnasta yhteydessä henkilökohtaisesti.

Ilkivaltaa kohdannut hautarivi sijaitsee hautausmaan osastossa seitsemän, hautausmaan varikkorakennuksen ja vainajien huoneen sekä Kirkkotien välisellä osastolla.

Seurakunta huolehtii kaadettujen kivien nostamisesta. Työ on alkanut tänään tiistaina aamupäivällä. Tavanomaisesti vinossa tai kumollaan olevien kivien suoristaminen on haudanhaltijan velvollisuus.