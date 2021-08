Itämeren kaupunkien sihteeristö jatkaa Turussa

Itämeren kaupunkien liiton (UBC) kestävien kaupunkien sihteeristö on jatkamassa Turussa. Sihteeristö on istunut Turun kaupungissa vuodesta 1996 alkaen. Nykyinen sijoituspäätös ulottuu vuoden 2021 loppuun. Turun kaupunginhallitus päätti maanantaina jatkoajasta vuoden 2030 loppuun saakka. Ehtona on, että Pietarissa lokakuussa kokoontuva UBC:n yleiskokous hyväksyy asian.

Turku maksaa sijoituksesta perusrahoituksena 80 000 euroa vuodessa. Sihteeristö on hallinnollisesti Turun konsernihallinnon alainen. Kestävän kehityksen ohjelmakaudella 2016–2021 UBC toteutti yhteensä 12 kaupunkien välistä hanketta. Rahaa kului yli 36 miljoonaa euroa.