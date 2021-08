Koronatartuntoja Raisiossa Friisilän ja Konsan kouluissa sekä Varppeen lastentarhassa

Raision Friisilän koulun tiloissa 23.elokuuta olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Kolme altistunutta asetetaan karanteeniin.

Myös Konsan koulussa on 23.elokuuta ollut henkilö, jolla on todettu tartunta. Konsan koulussa 39 henkilöä asetetaan karanteeniin.

Lisäksi Raisiossa Varppeen lastentarhassa on todettu jatkotartunta aiemmasta koronatartunnasta. Suurin osa altistuneista on jo asetettu karanteeniin. Tartunnalle on kuitenkin 24–26.elokuuta altistunut neljä muuta henkilöä, ja myös heidät asetetaan karanteeniin.

Kaikkia altistuneita on ohjeistettu jäämään pois koulusta ja päiväkodista. Terveydenhuollon viranomaiset ovat yhteydessä karanteeniin asetettaviin. Vanhempia ja henkilökuntaa on tiedotettu asiasta.