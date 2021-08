Uhanalaiselle meritaimenelle urakoidaan talkoilla uusia lisääntymisalueita Turun Kuninkojaan

Turun Kuninkojan purokunnostustalkoissa urakoidaan meritaimenille uusia lisääntymisalueita. Virtavesikunnostuksen tavoitteena on Kuninkojan ekologisen tilan parantaminen ja purossa esiintyvän erittäin uhanalaisen meritaimenen lisääntymisalueiden kunnostaminen.

Talkoissa puroon lisätään kiviainesta kalojen poikastuotanto- ja lisääntymisalueen parantamiseksi sekä puuainesta, jonka on havaittu puhdistavan vettä, lisäävän vesiluonnon monimuotoisuutta ja parantavan kalakantojen tilaa.

Talkoiden tavoitteena on myös tarjota alueen asukkaille mahdollisuus osallistua konkreettisesti vaelluskalojen eteen tehtävän työhön.

Kunnostustalkoot järjestetään osana Turun kaupungin ja Valonian Kuninkojan Helmi-hanketta ja Puujalka-hanketta sekä WWF Suomen ja K-ryhmän K-Kalapolut -yhteistyötä.

Kuninkojan kaupunkipuro sivuhaaroineen sijaitsee Turun, Ruskon ja Raision kuntien alueella ja se kuuluu Saaristomeren rannikkoalueen päävesistöalueeseen. Pomponrahkan suoalueelta alkunsa saava Kuninkoja laskee Saaristomereen Turun Länsisatamassa ja kulkee matkallaan Metsäkylä-Kuninkojan luonnonsuojelualueen lävitse. Kuninkojan pääuoman pituus on noin kahdeksan kilometriä. Suurimmat latva- ja sivu-uomat ovat Makslanoja, Vetikonoja, Saukonoja ja Kovasoja. Alueen maaperä on pääosin savea, minkä lisäksi alueella on kalliopaljastumia. Kuninkoja on vesilain mukainen purovesistö.