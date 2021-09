Suomalainen Pohja tarjoaa lounasta kahdella eri tavalla

Ravintola Suomalaisen Pohjan avarassa tilassa on aistittavissa arvokkuutta ja myös historiaa. Pöydillä on valkoiset liinat ja seiniä koristavat maalaukset.

Ravintolan historia ulottuukin monien vuosikymmenten taakse. Alun perin paikka oli vain klubitila, mutta nykyään ravintola on avoinna kaikille.

– Tätä kaikki eivät tiedä vieläkään, vaikka näin on ollut jo pitkään, nykyinen ravintoloitsija Jani Hellström kertoo.

– Meillä käy paljon asiakkaita, jotka ovat paikassa ensimmäistä kertaa. Heille on yllätys, että ravintola on avoinna kaikille. Tässä tiedottamisessa on siis vielä työtä, Hellström jatkaa.

Jane Iltanen Ravintolassa on kuusi erikokoista kabinettia, jotka ovat olleet hyvin varattuja. Nyt korona aikaan ne ovat myös etu suuren salitilan lisäksi, ravintoloitsija Jani Hellström toteaa.

Ravintolan omistaa edelleen Suomalainen Pohja -yhdistys, joka on perustettu jo vuonna 1920. Nykyisellä paikallaan ravintola on sijainnut vuodesta 1980 lähtien, ja paikka on viides kerhotila yhdistyksen historiassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Alun perin ajatuksena oli perustaa suomenkielisille oma klubi, kun Turussa oli jo Svenska Klubben, Hellström selventää.

Vuoden vaihteessa tulee täyteen viisi vuotta, kun Hellström on pitänyt Suomalaista Pohjaa. Hellströmillä on pitkä yrittäjätausta ravintola- ja cateringaloilta. Kun häneltä kysyttiin kiinnostusta tulla ravintoloitsijaksi Suomalaiseen Pohjaan, ei hän pitkään miettinyt vastausta.

– Jo itse ravintolan historia ja legendaarinen talo vakuuttivat minut, Hellström hymyilee.

Muutoksia Hellström ei juurikaan ravintolaan tehnyt. Tila oli ja on hyvässä kunnossa ja sisustus paikkaan sopiva. Ainoastaan menua hän muutti modernimpaan suuntaan, ja tavoitteena on tehdä paikasta tunnetumpi, jotta mielikuva yksityisestä klubista hälvenisi.

Hällström uudisti myös lounasta. Ravintolan perinteisen liikelounaan rinnalle tuli lisäksi edullisempi kotiruokalounas. Pöytiin tarjoiltuun liikelounaaseen kuuluu alkuruoka ja pääruoka. Myös kotiruokavaihtoehto tarjoillaan pöytiin. Kotiruokaan kuuluu lisäksi alkusalaatti.

"Meillä käy paljon asiakkaita, jotka ovat paikassa ensimmäistä kertaa. Heille on yllätys, että ravintola on avoinna kaikille."

– Ennen koronaa alkusalaatti tarjoiltiin salaattipöydästä, mutta nyt tarjoilemme kaiken pöytiin.

Ravintola Suomalaisessa Pohjassa pidetään paljon juhlia. Tähän korona on vaikuttanut kovalla kädellä, ja käytännössä juhlatilaukset ovat olleet tauolla.

– Nyt syksylle tilauksia on, ja pikkujouluaikaa odotamme. Toivotaan, että elämä tästä lähtisi normalisoitumaan. Kannatan koronapassia. En tiedä, näkyisikö se suoraan ravintoloiden toiminnassa, mutta välillisesti kyllä, kun ihmiset lähtisivät kulttuuritapahtumiin ja liikkeelle, tulisivat he myös syömään, Hellström toteaa.

Jane Iltanen Haastatteluviikolla päivän kotiruokalounas oli ylikypsää häränrintaa ja tattikastiketta.

Lounaita ja liikelounaita on kuitenkin mennyt koronasta huolimatta. Hellström jatkaa, että Suomalaisen Pohjan etu tässäkin tilanteessa on avara ravintolasali, ja se, että talossa on kuusi erikoikoista kabinettia, jotka ovat olleet hyvin varattuja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Päivittäin lounaita menee noin 50–100. Suuri osa asiakkaista valitsee liikelounaan. Ravintolassa kotiruokamenu vaihtuu päivittäin ja liikelounas viikoittain. Lounasmenut Hellström suunnittelee jokaisella viikolle erikseen.

– Yksi, mitä asiakkaat kovasti toivovat lounaalla on kala. Lounaalla halutaan syödä vähän kevyemmin.

Haastatteluviikolla päivän kotiruokalounas oli ylikypsää häränrintaa ja tattikastiketta sekä liikelounaalla alkuun tattirisottoa ja pääruoaksi paistettua siikaa ja valkoviinikastiketta. Erityisruokavaliot on huomioitu, ja Hellström toteaa, että keittiössä pystytään myös reagoimaan asiakkaiden toiveisiin erityisruokavalion suhteen.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.