Vene nurin ja kuljettaja veden varaan Uittamolla

Ajokortti

Olisiko jo vähitellen syytä toteuttaa aika ajoin esille nostettu ajokortin tapainen lupa, johon liittyisi jonkinlainen kirjallinen koe? Tulisi pakolliseksi esim. yli kuuden metrin veneille. Tiedän, että kaikenlaiset luvat ovat monelle suuren kitinän aihe, mutta itsekin veneilevänä joudun merellä (tai järvellä) jatkuvasti todistamaan tilanteita, joissa veneen kuljettajalla ei ole alkeellisintakaan tietoa perusasioista. Kyse on kuitenkin pahimmassa tapauksessa ihmisten hengellä leikkimisestä. Veneilyn pitäisi tuottaa nautintoa ja vapauden tunnetta, mutta jos koko ajan pitää olla varpaillaan toisten veneilijöiden välinpitämättömyyden tai osaamattomuuden vuoksi, se rajoittaa tuota nautintoa. Tietenkin voi aina lähteä väylien ulkopuolella ja riittävän kauas muista veneilijöistä, mutta toisinaan on pakko tulla ihmisten ilmoille (lue: kotisatamaan).



On ihan selvää, ettei mikään lupa tai ajokortti tehoa niihin ihmisiin, jotka ovat kaikkien sääntöjen ja rajoitusten yläpuolella...

