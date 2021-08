"Onneksi olkoon Varsinais-Suomi!" – Rajoitusten poistuminen päästää ihmiset taas halaamaan ja käymään elokuvissa

Timo Jakonen

Thomas Forsström ja Eva Biaudet ovat tulleet katsomaan Kuriiri-elokuvaa. – Tämä on erinomainen asia ja onneksi olkoon Varsinais-Suomi! Tässä ollaan selkeästi vähän eri linjoilla eri maakunnissa, se vähän ihmetyttää, Forsström sanoo. Myös Biaudet iloitsee rajoitusten purkamisesta varsinaissuomalaisten puolesta. – Myös helsinkiläiset ja me poliitikot odotetaan todella paljon, että voidaan ruveta elämään normaalimmin. Rokotekattavuuskin on noussut todella hyvin ja on odotettavissa, että sama trendi jatkuu. Varsinais-Suomelle tämä rajoitusten purku on iso asia, ja on todella hauskaa, että saa mennä elokuviin, hän toteaa.