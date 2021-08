Lounais-Suomessa kumotaan kokoontumisrajoitukset onnistuneen jäljitystyön ansiosta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoitukset ja lähikontaktin välttämisvelvoitteet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Päätös tulee voimaan heti tänään perjantaina.

Vaikka molemmat maakunnat ovat yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa, sairaanhoitopiireiltä saatujen asiantuntija-arvioiden perusteella edellytykset tartuntatautilain pykälän 58d mukaisille rajoituksille eivät enää täyty.

Pykälän voimassaololle on kaksi edellytystä: alueen ilmaantuvuusluvun on oltava yli 25, kuten se sekä Varsinais-Suomessa (183,1) että Satakunnassa (76,5) on, sekä se, että alueella todetaan tartuntaketjuja, joita ei pystytä jäljittämään.

– Rajoitukset on kumottava välittömästi, kun edellytykset eivät täyty. Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa koronavirustartuntojen jäljitystyö on onnistunut, Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Ilkka Horelli kertoo.

Jäljitystyö on osoittanut, että Lounais-Suomen alueella yleisötilaisuuksista ei ole tullut merkittävästi tartuntoja.

Horelli muistuttaa, että epidemiatilanne ei ole vielä ohi, vaan sitä hallitaan tällä hetkellä muun muassa ravintolarajoituksilla ja sairaanhoitopiirien suosituksilla. Epidemian leviämisen estämisessä onkin aluehallintoviranomaisen mukaan erityisen tärkeää korkean rokotekattavuuden saavuttaminen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön suositusten noudattaminen.

– Tällä hetkellä on hyvin vaikeaa arvioida tilanteen kehittymistä, mutta näyttää siltä, että epidemian neljäs aalto on taittumassa. Seuraamme tilannetta jatkuvasti, ja mikäli sairaanhoitopiirien alueilla todettaisiin runsaasti tartuntaryppäitä, joita ei onnistuta luotettavasti jäljittämään, saatetaan rajoituksiin joutua palaamaan, Horelli sanoo.

Tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58c on kuitenkin voimassa koko maassa vuoden loppuun asti. Säädös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat estämään epidemian leviämistä.

Heidän tulee huolehtia siitä, että osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti.

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Myös asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan.

Toisin kuin lounaisessa Suomessa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki perjantaina päätöksen jatkaa voimassaolevia rajoituksia. Alueen epidemiologinen tilanne ei ole asiantuntija-arvioiden mukaan toistaiseksi parantunut niin merkittävästi, että nykyisistä rajoituksista voitaisiin vielä luopua.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, tartuntaketjuista suurta osaa ei pystytä jäljittämään ja terveydenhuolto on kuormittunut.