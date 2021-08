Kirkko kutsuu kurtturuusutalkoisiin Katariinan hautausmaalle

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kutsuu vapaaehtoisia vahingollisen vieraslajin kurtturuusun raivaustalkoisiin Katariinan hautausmaalle ensi viikon torstaina.

Mukaan voi halutessaan ottaa mukaan oman pistolapion, voimasakset ja paksut hanskat. Koronaturvallisuudesta huolehditaan turvavälein ja kasvomaski kannattaa varata mukaan varmuuden vuoksi. Mukana talkoissa ovat myös Turun luonnonsuojeluyhdistys sekä ympäristöasioista kiinnostuneiden seurakunnissa toimivien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vaikuttajaryhmä Ymppäkerho.

Kurtturuusu eli rosa rugosa on määritelty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Se leviää vaakajuurakkonsa avulla erittäin helposti läpitunkemattomiksi tiheiköiksi ja syrjäyttää sillä tavalla alkuperäisen lajiston erityisesti merenrannoilla. Linnut levittävät kurtturuusua syömällä sen kiulukoita. Kurtturuusua torjutaan raivaamalla pois juurakot tai keräämällä syksyllä taiten kiulukat pois.

Kurtturuusun kasvattaminen on kiellettyä kesästä 2022 lähtien. Hautausmaiden kurtturuusukasvustot Turussa ja Kaarinassa on kartoitettu ja ne on aiemmin raivattu muun muassa Kärsämäen, Paattisten ja Kakskerran hautausmailta sekä Maarian kirkon ympäristöstä. Turun hautausmaalla ja Katariinan hautausmaalla ruusuja leikataan parhaillaan ja kaivuu aloitetaan syyskuussa.

Kurtturuusujen raivaus on osa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristötyötä.

Kurtturuusutalkoot torstaina 2. syyskuuta klo 16-19 Katariinan hautausmaalla osoitteessa Kirkkotie 46. Katariinan hautausmaa sijaitsee Pyhän Katariinan kirkon ympäristössä Ylioppilaskylän vieressä. Kokoontuminen kirkon ja pappilan välisellä parkkipaikalla.