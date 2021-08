Ari-Matti Ruuska

Turun yliopiston vuorovaikutusmuotoilun väitöstutkija Samuli Laato on kiinnostunut tutkimaan erityisesti Pokémon Go -peliä. Yksi suosittuja Pokémon Go -pelin pelipaikkoja Turussa on erityisesti Tuomiokirkon alue, missä sijaitsee ainakin pelisali ja niin kutsuttu "raid-alue", jossa voi otella muita pelaajia vastaan.