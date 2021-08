Funikulaari toistaiseksi pois toiminnasta

Vast: Hupikulaari

@IngenReklam



Odottelehan vaan. Kyllä jokin kiskoilla puksuttava laite Turkuun vielä tarvitaan.

Ja jälleen kerran, ajatelkaamme positiivisen kautta: Turun liikennekeskus palkkaa silloin toisen tiedottajan, joka kertoo että "raitiovehje se ja se on on toistaiseksi pois toiminnasta teknisen vian vuoksi." Tämä nykyinen tiedottaja jatkaa funikulaarin vioista tiedottamista, kuten tähänkin asti.



Työllistymistä se on pienikin työllistyminen.