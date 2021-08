Turussa koronatartuntoja etenkin ulkomaan matkailusta, samasta taloudesta ja lähipiiristä – ravintolatartunnat vähentyneet selvästi

Turun koronatilanne jatkuu samankaltaisena. Keskiviikon tilanteen mukaan edeltävänä seitsemänä päivänä on todettu yhteensä 271 koronavirustartuntaa. Turun ilmaantuvuusluku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan viimeisen kahden viikon ajalta 258 sataatuhatta asukasta koti. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat tällä hetkellä ulkomaan matkailu, sama talous ja lähipiiri. Ravintolatartunnat ovat puolestaan vähentyneet selvästi viime aikoina.

– Koronatilanne näyttää tasoittuneen, mutta silti tartuntamäärät ovat edelleen korkealla tasolla. Siksi varotoimien noudattaminen on edelleen tärkeää, kunnes kahden rokotuksen osalta rokotuskattavuus on korkeampi, toteaa tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Pääosa Turun tartunnoista todetaan alle 60-vuotiailla, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta tai heillä on saatuna vain yksi rokoteannos.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Turussa saanut tähän mennessä 139 156 turkulaista eli 71 prosenttia. Molemmat rokoteannokset on saanut 82 229 eli 42 prosenttia turkulaisista.

Yli 80-vuotiailla yhden rokotteen rokotuskattavuus on 92,9 prosenttia, 70–79-vuotiailla 95,2 prosenttia, 60–69-vuotiailla 90,5 prosenttia, 50–59-vuotiailla 86,2 prosenttia, 40–49-vuotiailla 79,4 prosenttia, 30–39-vuotiailla 71,6 prosenttia ja 20–29-vuotiailla 71,5 prosenttia. 12–19-vuotiaista rokotteen on ottanut tähän mennessä 52,1 prosenttia.

Molempien koronarokotteiden osalta 55 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla on jo yli 80 prosentin rokotuskattavuus. Toisia rokotuksia annetaan Turussa tällä hetkellä erityisesti 40–54-vuotiaille.

Turussa on luvassa monia pop up -rokotusvastaanottoja ilman ajanvarausta. Satakunnantie 105:n rokotusvastaanotolla järjestetään pop up -rokotuksia torstaina 26. elokuuta ja perjantaina 27.elokuuta kello 8.45–15.15.

Runosmäen neuvolassa järjestetään 12–29-vuotiaille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu rokotustapahtuma sunnuntaina 29. elokuuta kello 10–15.

Kirkkotien terveysasemalla annetaan puolestaan turkulaisille ja Turussa asuville opiskelijoiden pop up -rokotuksia keskiviikkona 1. syyskuuta ja torstaina 2. syyskuuta kello 8.45–15.15.

Varissuon terveysasemalla annetaan pop up -rokotuksia keskiviikkona 8. syyskuuta ja torstaina 9.syyskuuta kello 8.45–15.00. Rokotuksia annetaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Pop up -tapahtumissa annetaan tällä hetkellä ensimmäisiä koronarokoteannoksia. Jonotuksessa on syytä huomioida, että tapahtumaan jonotetaan pääasiassa ulkona, ja rokotuksille tulijat päästetään sisätiloihin vasta, kun tapahtumassa voidaan varmistaa riittävät turvavälit ja koronavarotoimet.

Lisäksi syksyn aikana on tarkoitus järjestää pop up -tapahtumia toista rokotetta hakeville.

Juttua muokattu: Muutettu Turun ilmoittama kaupungin ilmaantuvuusluku 263/100 000/14 vrk vastaamaan THL:n ilmoittamaa tuoreinta Turun ilmaantuvuuslukua 258/100 000/14 vrk.