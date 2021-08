Turun uusi apulaispormestari Valkonen pyrkii nopeuttamaan rakennuslupia ja purkamaan syntyneitä jonoja

Turussa uusi kaupunkiympäristön apulaispormestari Ville Valkonen (kok) on antanut rakennusvalvonnan virkajohdolle toimeksiannon rakennuslupien jonon purusta, käsittelyn nopeuttamisesta ja asiakastyytyväisyyden parantamisesta.

Valkonen edellyttää, että suunnitelma tuodaan sekä hänen, kaupunkiympäristölautakunnan että rakennus- ja lupalautakunnan käsittelyyn syyskuun aikana.

– Sujuvampi ja ripeämpi lupakäsittely on avainasemassa kaupungin kasvulle, yrityksille sekä myös tavallisille turkulaisille, jotka rakentavat, Valkonen kertoo tiedotteessa. Valmisteltaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa johtamisen kehittäminen, prosessien nopeuttaminen, asiakasviestinnän sujuvoittaminen, resurssien tarkastelu ja suorituskyvyn mittariston parantaminen.

Tänä vuonna on myönnetty huomattavasti enemmän rakennuslupia kuin aiempina vuosina, mutta luvituksen kestossa ja asiakastyytyväisyydessä on edelleen haasteita. Avoinna olevien lupahakemusten jono on myös poikkeuksellisen pitkä, koska rakentamisen määrä on korkealla.

– Valvonnalla on vihdoin pysyvä päällikkö ja siellä tehdään kovin töitä. Ratkottavia haasteita on pitkä lista. Nyt odotan yksikön johdolta määrätietoisia ehdotuksia siitä, miten ongelmat ratkotaan ja tilannetta entisestään parannetaan, Valkonen sanoo.

Turun väistyvä poliittinen pomo Sini Ruohonen haluaa rakennusvalvontaan ulkopuolisen konsultin