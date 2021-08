Taidemuseolla jaetaan ensi viikolla puiden taimia – samalla pääsee osaksi nykytaideteosta

Turun taidemuseolla pidetään ensi viikon keskiviikkona 1. syyskuuta miljoonan puun talkoot. Tavoitteena on laaja-alaisen yhteistyön myötä istuttaa Suomeen miljoona puuta, sekä rakentaa puita istuttamalla hiljaisia tiloja, jotka luovat vehreyttä, lisäävät hyvinvointia ja auttavat luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa.

Talkoisiin kutsutaan mukaan myös kaikki turkulaiset. Taidemuseo jakaa museon edustalla ilmaisia taimia kello 11–17. Yhteensä päivän aikana on jaossa 500 koivun, tammen, männyn ja kuusen taimea. Taimet voi istuttaa omaan pihaansa tai Turun kaupungin osoittamalle istutusalueelle. Kaupungin metsänhoitaja on myös paikan päällä istutusalueella kello 11–15 neuvomassa taimien istuttamisessa. Taimet projektiin tulevat Harviala Oy:ltä.

Istuttaminen on ympäristöteon lisäksi samalla myös osa nykytaideteosta. Miljoonan puun talkoiden taustalla on taiteilija Nina Backmanin Silence Project -kokonaisuus. Silence Project on saanut innoituksensa jokamiehenoikeuksista. Kokonaisuus nostaa esiin hiljaisuuden, tilan ja luonnon merkitystä sekä näiden vaikutusta suomalaiseen kulttuurin, arvoihin ja identiteettiin.

Turun taidemuseo on mukana Miljoonan puun talkoissa päämääränään innostaa turkulaisia ilmastotekoihin nykytaiteen keinoin. Samalla museo itse aloittaa oman ympäristötyöhankkeen ympäristöystävällisemmän museoarjen saavuttamiseksi.