Turun Eurooppa-foorumin keskustelut: Informaatiovaikuttaminen ja Eurooppa

Eurooppa-foorumi kerää keskiviikosta alkaen Turkuun muun muassa tieteen, talouden ja politiikan asiantuntijoita sekä europarlamentaarikkoja. TS välittää kiinnostavimmat tilaisuudet verkossa suorina lähetyksinä.

Keskiviikkona voit katsoa asiantuntijakeskustelun informaatiovaikuttamisesta ja Euroopasta. Lähetys alkaa kello 10.

Tilaisuuden järjestää Eurooppa-foorumin tiedeseminaari ja sen moderoi toimittaja Jouni Kemppainen Maaseudun tulevaisuus -lehdestä.

Puhujat: VTT, dosentti Erkki Tuomioja, Hybridiosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen, Sitran johtaja Veera Heinonen, OTT Johanna Friman ja Edunvalvontafoorumin puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula.

Päivän mittaan ääneen pääsevät myös päätoimittajat: STT:n päätoimittaja Minna Holopainen, Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi, Hufvudstadsbladetin päätoimittaja Erja Yläjärvi, YLE:n uutisten päätoimittaja Jouko Jokinen ja Turun Sanomien päätoimittaja Kari Vainio, Giullaume Ollagnier, Policy Directorate (MoD) - Head of Europe & North America Service, Michael Cherinet, Deputy Director General (MoD) - Head of Department of Aquisition, Research and Development, Sebastian Carr, Policy Directorate (MoD) - Head of Europe & North America Department, Ian Campbell, Chargé d’Affaires - USA:n suurlähetystö Suomi, Ilkka Kanerva, kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.