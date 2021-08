Varsinais-Suomen koronatilanne on parantunut hieman viime viikosta. Ilmaantuvuus ja tapausmäärät laskevat kuitenkin hitaasti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan. Erityisen huolestuttavana sairaanhoitopiiri pitää nuorten aikuisten joutumista sairaalahoitoon.

14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000:aa asukasta kohden oli tiedotteen mukaan eilen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 171,2. THL:n ilmoittama tuorein ilmaantuvuusluku on 175,9. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 185,2. Positiivisten osuus koronatesteistä on pysynyt korkeana, tällä hetkellä se on 4,8 prosenttia.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin tiistain kokouksessaan.

Kesäkuun alusta Tyksissä on alkanut 55 hoitojaksoa koronan vuoksi. Näistä 20 tapausta, eli 36 prosenttia, oli 20–39-vuotiaita.

– Olisi todella tärkeää, että nuoret aikuiset, 1980- ja 90-luvuilla syntyneet, ottaisivat koronarokotteen. Rokote on ainoa tie ulos tästä epidemiasta, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tehohoidossa ei ole tiedotteen mukaan tällä hetkellä yhtäkään koko rokotussarjan saanutta. Kesän aikana koronaan sairastuneista jopa 53 prosenttia on ollut täysin rokottamattomia. 38 prosenttia sairastuneista on saanut osittaisen rokotesarjan. Koko rokotesarjan saaneita on yhteensä noin yhdeksän prosenttia.

Valtaosa niistä, jotka ovat joutuneet sairaalahoitoon koronan takia, eli noin 70 prosenttia, on rokottamattomia. Osittaisen rokotesarjan saaneita on noin 20 prosenttia sairaalahoitoa tarvitsevista. Koko rokotesarjan saaneiden osuus on sairaalahoitoa tarvitsevilla noin kymmenen prosenttia.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on pysynyt tiedotteen mukaan melko ennallaan.

– Mitä suuremman rokotekattavuuden me saavutamme, sitä vähäisempi on sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä. Jos esimerkiksi rokotekattavuus kasvaisi minimissään tavoiteltavasta 80 prosentista 90 prosenttiin, sairaalahoitoa tarvitsevien määrä todennäköisesti puolittuisi. Tällöin mahdollisuudet avata yhteiskuntaa olisivat jo hyvät, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Tautitapauksia on nyt lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Nykyisillä rajoituksilla ravintolatartunnat ovat käytännössä loppuneet. Harrastuksistakin on tullut vain yksittäisiä tartuntoja. Ulkomaille linkittyvien tapausten osuus tartunnoista on puolestaan nousussa.