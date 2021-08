Joutsenen taakse kiinnittynyt Lokki kerännyt katseita Aurajoessa – höyrylaivaan mahdollista tutustua lähemmin viikonloppuna

Elokuun alkupuolella Forum Marinumin laituriin Suomen Joutsenen taakse kiinnittynyt vanha höyryalus s/s Lokki on kerännyt ohikulkijoiden katseita. Vuonna 1913 Varkaudessa valmistuneeseen alukseen on tulevana lauantaina mahdollista tutustua tarkemmin, kun Lokin miehistö kierrättää uteliaita muun muassa konehuoneessa ja muissa sisätiloissa. Luvassa on myös tarinoita aluksen värikkäästä menneisyydestä.

Helsingissä kotisatamaansa pitävä Lokki saapui Turkuun huoltotöiden vuoksi, sillä kaupungista löytyy vanhojen laivojen tekniikkaan erikoistunutta osaamista.

– Meillä on ollut aluksella teknisiä haasteita. Olemme muun muassa avanneet Lokin höyrykonetta ja vaihtaneet tiivisteitä. Lisäksi koko aluksen sähköjärjestelmää on käyty läpi, ja erityisesti siihen tiedettiin löytyvän maailmanluokan osaamista Forum Marinumista, kiittelee s/s Lokin päällikkönä toimiva Petri Korpivaara Forum Marinumin tiedotteessa.

Maailmanluokan osaamisella Korpivaara viittaa muun muassa merenkulkualan insinööri Eino Viitaseen. Viitasta lennätetään aika ajoin ympäri maailmaa muun muassa suurten risteilyalusten sähkövikoja ratkomaan. Nuori insinööri on toiminut aiemmin muun muassa jokilautta Pikkuförin kuskina.

Forum Mariunumin mukaan Lokki ei kuitenkaan tullut pelkkää apua pyytämään, vaan tietoja ja osaamista on vaihdettu puolin ja toisin.

– Tällaiset luontaisesti toimivat verkostot vailla korkeita organisaatioiden välisiä kynnyksiä ovat yli kaksikymmentä vuotta toimineen merikeskuksen vahvoja puolia. Tälläkin kertaa nämä vahvuudet hyödyttävät myös yleisöä, sillä korjattua alusta on ilo esitellä, Forum Marinumista iloitaan.

Jorma Kontio Lokki on vieraillut Turussa aiemminkin, Kesällä 2019 se nähtiin Forum Marinumin järjestämässä Aurajoen Höyrytreffit -tapahtumassa.

Lokin historia on Kuopion sisävesillä, jossa se toimi linja-laivana kuljettaen tarvikkeita ja ihmisiä alueen saarille. Lokin eläköityessä vuonna 1975 päättyi myös höyrylaivojen aikakausi linjaliikenteessä. Myöhemmin aluksella tehtiin charter-ajoa Savonlinnan vesillä. Aikojen saatossa alus kuitenkin rapistui huonoon kuntoon. Omistajavaihdoksen myötä vuonna 2008 aloitettiin mittava kunnostus- ja entisöintiurakka. Kahdeksan vuoden jälkeen projekti valmistui, ja alus on nykyisen omistajan yksityiskäytössä ajaen pienimuotoista charter-toimintaa Suomenlahdella.

Lokin korjaustöiden arvioidaan valmistuvan syyskuun aikana, jonka jälkeen alus pääsee jälleen pitämään yllä elävää vesiliikenteen historiaa.

S/s Lokki on avoinna lauantaina 28. elokuuta kello 11–15. Laivalle on vapaa pääsy, mutta koronaturvallisuuden vuoksi siellä liikutaan kuuden hengen ryhmissä ja maskin käyttö on pakollista.

