Kirjalansalmen sillan varareittiyhteyttä testataan torstaina

Varsinais-Suomen Ely-keskus testaa torstaina varareittiyhteyttä Kirjalansalmen sillalle. Testi on osa parhaillaan päivitettävää varautumissuunnitelmaa, joka on laadittu siltä varalta, että Kirjalansalmen siltaa ei voitaisi käyttää. Silta on ainoa kiinteä yhteys mantereelta Turunmaan saaristoon.

Torstain harjoituksessa testataan maantielauttoja yhtenä kiinteän yhteyden korvaajana. Testattava lauttareitti kulkee Paraisten Lillmälön lauttapaikalta Rymättylän Hammarönsalmen lauttapaikalle.

Ely-keskuksen mukaan harjoituksesta ei aiheudu muutoksia tai haittaa muulle liikenteelle. Myös Saaristotien lauttaliikenne toimii normaalisti.

Ely-keskus kertoo, että varautumissuunnitelma laaditaan viranomaiskäyttöön, eikä sen tarkempi sisältö ole julkinen. Vaikka varautumissuunnitelma on laadittu Kirjalansalmen sillalle, palvelee se osaltaan muidenkin Saaristotien siltojen varautumissuunnitelmana.

Ely-keskus painottaa, että varareittisuunnitelma tarvitaan Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisen jälkeenkin, sillä sillat ovat edelleen ainoa kiinteä yhteys saaristosta mantereelle.