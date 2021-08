Kahdeksan hehtaarin kokoinen Pyysmäen metsä suojellaan Somerolla

Luonnonperintösäätiö on ostanut Pyysmäen metsän Somerolta. Suojeltava, noin kahdeksan hehtaarin metsä on pääosin kuusivaltaista mustikkatyypin tuoretta kangasta, jossa kohoaa kookkaita mäntyjä, vanhoja jykeviä rauduskoivuja sekä järeitä haapoja. Metsä sijaitsee eteläboreaalisen havumetsävyöhykkeen lounaisimmassa osassa.

Luonnonperintösäätiön Mikko Hovilan mukaan Pyysmäen kaltaista metsää tulee harvoin myyntiin Lounais-Suomessa. Hän tuntee myös metsän historiaa.

– Metsässä ei koskaan siirrytty 1930-luvun harsintametsätaloudesta alaharvennuksiin ja avohakkuisiin. Sotien jälkeen puuta lienee otettu lähinnä kotitarvekäyttöön, ja viimeisten vuosikymmenten aikana vain tuulenkaadot on kerätty pois. Muutaman viime vuoden aikana nekin ovat saaneet jäädä maapuiksi ja lahopuuta on alkanut muodostua, Hovila kertoo.

Viljavalla maalla sijaitsevan kuusivaltaisen metsän odotetaan kasvavan vuosien mittaan hyvin puustoiseksi. Tällä hetkellä keskimäärin satavuotias ylispuusto sitoo hiiltä vielä pitkälti toistasataa vuotta, ja sen jälkeenkin hiiltä sitoutuu maaperään vielä pitkään.

Paikalliset luonnossa liikkujat, marjastajat ja sienestäjät tietävät hyvin Pyysmäen arvon.

– Paikka on mitä parhain leppoisille hyvinvointiretkille, jotka tuovat sisäistä rauhaa ja auttavat kohtaamaan arjen haasteita, Hovila sanoo.

Luonnonperintösäätiö hankkii suojelualueita lahjoitusvaroin ja rauhoittaa ne pysyvästi. Tällä hetkellä suojeltuja alueita on 143. Säätiön mukaan suojelualueille haetaan luonnonsuojelulain mukainen rauhoituspäätös. Jokamiehenoikeuksista suojelualueilla on sallittu marjojen ja ruokasienten poimiminen. Kiellettyä pääsääntöisesti on kasvien tai kasvinosien ottaminen, eläinten häirintä, maaperän vahingoittaminen, leiriytyminen ja moottoriajoneuvoilla ajaminen.