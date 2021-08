Turun ydinkeskustan opiskelijaruokalassa satsataan vegaaniruokaan

Linnankadun ja Brahenkadun kulmassa sijaitseva liiketila koki kesällä täydellisen ilmeenkohotuksen, kun pitkään tiloissa toimineiden olutkuppiloiden tilalle avautui juhannuksen jälkeen rento ja viihtyisä anniskelukahvila ja ravintola Unican Kulma. Se on ensimmäinen opiskelijaravintola ydinkeskustan alueella.

Paikasta on tullut nopeasti etenkin opiskelijoiden suosima, mutta paikka on avoin kaikille. Opiskelijat syövät Unican Kulmassa edullisesti Kela-tuetun lounaan, ja muillekin asiakkaille kotiruoka kustantaa alle yhdeksän euroa.

– Keskustassa asuu paljon opiskelijoita, ja kyselyn perusteella keskustassa oli tarvetta opiskelijaruokalalle. Korona-aikana opiskelijat eivät ole käyneet niin paljon kampuksella ja sen läheisyydessä olevissa opiskelijaruokaloissa, sanoo ravintolapäällikkö Julien Boulanger.

Moni muukin työskentelee etänä, joten lähellä kotia nautittavalle tai mukaan otettavalle lounaalle on ollut Boulangerin mukaan kysyntää.

– Meidät on jopa hieman yllättänyt se, miten hyvin paikka on löydetty, ja että heti kesällä lounaita myytiin tavoitemäärä. Tieto on kulkenut hyvin puskaradion ja somen kautta.

Unican Kulma on tavallista opiskelijaruokalaa pienempi ravintola. Sisälle mahtuu ilman koronarajoituksia 65 henkilöä ja terassilla on tilaa 25 henkilölle. Lisäksi alakerrassa sijaitsevat vuokrattavat Kulman klubitilat ja sauna, jotka sopivat hyvin yksityistilaisuuksien viettoon. Klubitilassa voi järjestää enintään 35 hengen tilaisuudet omilla juomilla, ja ruoat voi tilata kätevästi Kulmasta.

Unican kulmassa on tarjolla arkisin buffetlounas, josta voi valita mieluisensa kokonaisuuden keitosta, salaattipöydän antimista sekä lämminruokavaihtoehdoista. Liha-, kala- ja kanaruokien lisäksi päivittäin on tarjolla myös kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja. Buffesta löytyy myös itse leivottuja sämpylöitä.

– Vegaanisen ruoan kulutus kasvaa jatkuvasti etenkin opiskelijoiden keskuudessa, joten on tärkeää, että sitä on tarjolla joka päivä. Vegaaninen ruoka ja kalaruoat ovatkin selvästi suosituimpia, sanoo vuoropäällikkö Milla Rusi.

Aamuisin saatavilla on aamiainen ja lounaan jälkeen Kulman toasteja ja bowleja. Viikonloppuisin tarjolla on brunssi.

Testipäivänä tarjolla oli kasvislounaaksi paprikariisiä, juurespihvejä ja aiolia, keittolounaaksi soija-kasviskeittoa, paahdettua hapankorppurouhetta ja tillipopcornia sekä kulman lounaaksi yrttilohkoperunoita ja makkarastroganoffia.

Testattavaksi valikoitui runsas annos salaattia, juurespihvejä ja aiolia sekä yrttilohkoperunoita. Kuorineen valmistetut yrttilohkoperunat olivat maistuva ja virkistävän erilainen perunaruoka, ja juurespihveissä oli kivasti purutuntumaa.

Lounas oli kiva nauttia kotoisaksi ja rennoksi oleskelutilaksi sisustetussa ravintolassa, jossa oli ruuhka-aikaankin mukavan rauhallinen tunnelma. Rauhallisempaan aikaan päivästä tila sopisi kutsuvine rottinkituoleineen mainiosti myös etätyöskentelyyn.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.