Yrsa Neuman on Åbo Akademin kirjaston uusi ylikirjastonhoitaja

Åbo Akademin kirjaston uudeksi ylikirjastonhoitajaksi on valittu filosofian tohtori Yrsa Neuman. Hän aloitti tehtävässä elokuun puolivälissä.

– Åbo Akademin kirjasto on moniulotteinen organisaatio, jonka ammattitaitoiset työntekijät tukevat Åbo Akademin henkilöstöä ja opiskelijoita näiden tehtävissä ja tutkimustyössä. Kirjasto on myös julkinen tieteellinen kirjasto, ja sillä on tärkeä kansallinen tehtävä vapaakappalekirjastona, Neuman sanoo Åbo Akademin tiedotteessa.

Kirjasto aloitti toimintansa vuonna 1919. Se sai perustamisvuotenaan vapaakappaleoikeuden, jonka ansiosta kirjastolla on lähes täydellinen suomalaisten painotuotteiden kokoelma.

– Kirjasto hallinnoi valtavaa kulttuuriperintöä, johon kuuluu arvokkaita vanhoja kirjoja ja arkistomateriaalia, kuten kuvia ja käsikirjoituksia. Kokoelma on sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä. Pidän suurena kunniana, että saan olla osa tätä vaikuttavaa organisaatiota, Neuman sanoo.

Neuman on työskennellyt aiemmin muun muassa filosofian opettajana ja tutkijana Åbo Akademissa, kuraattorina ja tutkijana Helsingin yliopiston Von Wright–Wittgenstein-arkistossa sekä johtavana avoimen tieteen koordinaattorina Åbo Akademin kirjastossa.