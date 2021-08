Raision Vaisaaren yläkoulun tiloissa viime viikon keskiviikkona ja torstaina olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta.

Raision kaupungin mukaan koulussa on maskisuositus. Maskien käytön ansiosta vain yksi henkilö on altistunut ja hänet on asetettu karanteeniin.

Terveydenhuollon viranomaiset ovat olleet yhteydessä karanteeniin asetettuun. Vanhemmille ja koulun henkilökunnalle on tiedotettu asiasta.