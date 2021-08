Purkutöistä haittaa ysitien liikenteelle viikonloppuna

Turun ja Tampereen välisellä ysitiellä on luvassa siltatöitä. Tien ylittävä silta puretaan, ja tie joudutaan osin katkaisemaan liikenteeltä lauantaina iltakuudelta. Työ haittaa liikennettä sunnuntai-iltapäivään kello neljään asti. Toinen ajokaista suljetaan, ja liikenne ohjataan kiertotielle olemassa olevaa katuverkkoa hyödyntäen.

Tarkempi paikka on liikennekeskuksen mukaan Paimalan liittymästä 900 metriä Turun lentoaseman liittymään päin. Työn vaikutusalue on noin sata metriä. Töistä on haittaa molemmissa suunnissa ajettaessa.