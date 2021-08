Kaarinan koronarokotuspaikka siirtyy kirkolta Oskarintalolle

Kaarinan rokotuspaikka siirtyy kirkolta Oskarintalolle eli vanhalle kaupunginvirastolle. Kirkolla annetaan viimeiset rokotukset sunnuntaina 29. elokuuta. Oskarintalolla rokotukset käynnistyvät tiistaina 31. elokuuta.

Kaupungin mukaan rokotuspaikalle toiseen kerrokseen pääsee rakennuksen Turun puoleisesta päädystä joko portaita pitkin tai hissillä. Hissi ei ole esteetön. Jos apuvälineet eivät mahdu hissiin, rokotuspaikan ovelta saa ohjeita.

Rokotuspaikan osoite on Oskarinkatu 4. Lähin pysäköintialue on Oskarintalon Turun puoleisessa päädyssä, jonne pääsee Lautakunnankatua tai Puntarinkatua pitkin. Pysäköintitilaa on myös Oskarinkadun puolella virastotalon edessä sekä Kaarina-talon päädyssä ja jonkin verran myös Pyhän Katariinan tien puolella.

Lähin Föli-pysäkki sijaitsee Pyhän Katariinan tiellä.