Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys Delsitech on solminut yhteistyö- ja lisenssisopimuksen Yhdysvaltain länsirannikolla Seattlessa toimivan Visus Therapeuticsin kanssa. Visus Therapeutics on kliinisen vaiheen lääkeyhtiö, joka on keskittynyt uusien hoitojen kehittämiseen ikänäköön ja silmäsairauksiin maailmanlaajuisesti.

Sopimuksen mukaan yhtiö saa oikeudet käyttää Delsitechin lääkeannosteluteknologiaa pitkäaikaisten silmälääkkeiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

– Sopimus vahvistaa Delsitechin asemaa yhtenä maailman johtavana teknologiayhtiönä pitkävaikutteisten lääkkeiden kehityksessä silmäsairauksiin. Meillä on jo ennestään lisenssisopimus lääkejätti Bayerin kanssa tällä alueella ja mittava joukko varhaisemman vaiheen yhteistyösopimuksia eri lääkeyhtiöiden kanssa maailmanlaajuisesti, sanoo Delsitechin toimitusjohtaja Lasse Leino.

Amerikkalaisyhtiö maksaa Delsitechille sopimuksen allekirjoitusmaksun, etappimaksuja kehitystavoitteiden saavuttamisesta sekä rojalteja ja etappimaksuja kaupallistamisesta ja tuotteiden myynnistä.

Silmän takaosan ja verkkokalvon silmäsairauksien hoidossa on ollut Delsitechin tiedotteen mukaan haasteena erityisesti lääkkeen annostelu, sillä suun kautta otettavat lääkkeet eivät pääse silmän sisälle. Siksi silmälääkkeet tulee annostella silmän sisälle lasiaiseen injektiona.

– Ongelmana on, että lääkkeet häviävät nopeasti lasiaisesta, jos ne pistetään sellaisenaan esimerkiksi liuoksena. Lasiaisinjektioita ei myöskään voi tehdä päivittäin tai edes viikoittain, koska toimenpiteeseen liittyy aina komplikaatioriski. Pitkävaikutteiset injektiot ovat ainoa tapa hoitaa näitä sairauksia, Leino sanoo.

Leinon mukaan Delsitechin teknologia mahdollistaa lasiaisannostelun siten, että injektioita tarvitsee tehdä poliklinikalla vain pari kertaa vuodessa. Tämä helpottaa merkittävästi myös terveydenhoidon kuormitusta.

Lisäksi ongelmia on silmän etuosan sairauksien hoidossa. Sairauksia hoidetaan usein silmätipoilla, joita tulee annostella useasti päivässä, pahimmillaan parin tunnin välein. Tämä ei Leinon mielestä tue potilaiden sitoutumista lääkehoitoon. Esimerkiksi vanhuksilla on myös monesti suuria vaikeuksia annostella toistuvasti silmätippoja.

– Delsitech on kehittänyt silmätippateknologian, jossa silmätippa annostellaan vain kerran päivässä tai jopa harvemmin.

Delsitech kehittää ja kaupallistaa lääkeannosteluteknologiaa, joka perustuu omaan patentoituun biohajoavaan silikapohjaiseen biomateriaaliin. Yhtiö työllistää noin 35 henkilöä ja yhtiön liiketoiminta on ollut yhtiön mukaan voitollista jo useita vuosia.