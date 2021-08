Nuorten koronarokotukset edenneet hyvin Salossa – koulujen ja päiväkotien altistumisista tiedotetaan jatkossa vain asianosaisille

Salossa 12–15-vuotiaiden ensimmäinen koronarokotuskierros saadaan kouluissa päätökseen ensi viikon aikana. Kouluissa annettavat tehosterokotukset ajoittuvat viikoille 41 ja 43, koska syyslomaviikolla 42 ei anneta tehosterokotuksia kouluilla. 12–15-vuotiailla on kuitenkin myös mahdollisuus varata aika Saktan rokotuspisteelle.

Salossa rokotuskattavuus on kokonaisuudessaan yhä yli Varsinais-Suomen ja koko maan rokotuskattavuuden. Rokotuksista vastaavan osastonhoitaja Riitta Ahlqvistin mukaan erityisesti salolaiset 16–19-vuotiaat nuoret ovat kiitettävästi hakeneet rokotuksia, ja tämän ikäryhmän rokotuskattavuus ensimmäisen rokotteen osalta on jo yli 70 prosenttia verrattuna seuraaviin ikäryhmiin välillä 20–34-vuotiaat, joiden rokotuskattavuus on noin 65 prosenttia.

Salossa seuraava koronarokotusten pop-up -päivä järjestetään rokotuspiste Saktassa torstaina 26. elokuuta kello 10–18. Lisäksi lukioissa ja ammattioppilaitoksessa järjestetään koulujen sisäisiä pop up -rokotuspäiviä. Suunnitteilla on myös pop-up -päivä jollekin syyskuun lauantaille.

Runsaat 95 prosenttia salolaisten rokotustodistuksista on tällä hetkellä saatavilla Omakannasta, mutta ongelmia esiintyy yhä työterveyshuoltojen rokotustietojen siirtymisessä rokotustodistukseen. Lisäksi työn alla on yksittäisten virhekirjausten korjauksia.

Mahdollisuus lyhentää rokotusväliä 12 viikosta kahdeksaan viikkoon ruuhkautti ajanvarauksen pahoin perjantaina 6. elokuuta. Ajanvaraukseen soittaneita pyydettiin tekstiviestitse soittamaan palveluun uudestaan. Viime viikolla oli edelleen ruuhkaa, ja takaisinsoittoajoissa oli viivettä. Nyt ajanvarauksen ruuhka on saatu purettua, ja puheluihin vastataan saman päivän aikana.

Koronatilanteesta johtuen Salon kaupunginhallitukselle esitetään myös tämän vuoden syysmarkkinoiden peruuttamista. Salon perinteiset markkinat on järjestetty Salon torilla vuosittain syys–lokakuun vaihteessa. Nyt markkinat olisi järjestetty 30.9.–2.10. Kaupunginhallitus päättää asiasta 23. elokuuta pidettävässä kokouksessa.

Lisäksi kaupungin koronajohtoryhmä päätti torstaiaamun kokouksessaan, että koulujen ja päiväkotien altistumisista tiedotetaan tästä eteenpäin pääsääntöisesti ainoastaan asianosaisia koulujen Wilman ja päiväkotien TietoEdun kautta. Samaa käytäntöä noudattavat myös jo monet muut kunnat ja kaupungit.