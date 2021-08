Asfaltointityö haittaa liikennettä Uudenmaankadulla ja Aninkaistenkadulla

Turussa tehdään asfaltointitöitä 19.–20. elokuuta ja 23. elokuuta. Päällysteen jyrsintätyöt haittaavat liikennettä Uudenmaankadulla ja Aninkaistenkadulla 19.8.–20.8. Töitä tehdään Hämeenkadun ja Eerikinkadun välisellä osuudella. Yksi ajokaista ja bussikaista ovat pois käytöstä. Töitä tehdään ajosuunnassa keskusta.

Uudenmaankadun ja Aninkaistenkadun päällystys tehdään maanantaina 23.8. Työmaa-alueella korkein sallittu ajonopeus on 30 kilometriä tunnissa. Paikalla on myös liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa. Päivittäinen työaika on 6.30–18.00.