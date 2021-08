Turun uuden Satakunnantien rokotuspaikan läheisyyteen lisää asiakaspysäköintipaikkoja – rokotuksiin helposti myös bussilla

Turun kaupunki lisää asiakaspysäköintipaikkoja Turun Messukeskuksesta Satakunnantielle siirretyn koronarokotusvastaanoton läheisyyteen. Rokotuksia on annettu osoitteessa Satakunnantie 105 tämän viikon maanantaista alkaen. Aiemmin samoissa tiloissa toimi SPR:n Kontti.

Uuden rokotusvastaanoton edessä kulkeva Raikonkuja muutetaan liikennemerkein yksisuuntaiseksi, jotta kadun itäreunaan voidaan sijoittaa vastaanoton asiakaspysäköintiä. Ajo Raikonkujalle autolla on uudessa liikennejärjestelyssä sallittu ainoastaan Satakunnantieltä, ja Raikonkujalta poistuminen on sallittu vain kohti Niitunniskantietä. Uusi järjestely otetaan käyttöön mahdollisimman pian, ja se on voimassa rokotusaseman toiminta-ajan.

Lisäksi kaupunki selvittää myös pysäköinnin lisäämismahdollisuutta rokotusvastaanoton lähellä kulkevalla Nuppulantiellä.

Rokotusvastaanotolle pääsee helposti myös bussilla. Läheltä kulkevat bussit 2, 2A, 2B, 2C, 6, 7, 60, 88, 206, 300, 301, 302 ja 303. Tarkemmat reittiohjeet löytyvät Fölin verkkosivuilta. Rokotusvastaanoton pihalla on ainoastaan rajoitetusti maksuttomia parkkipaikkoja.