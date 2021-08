Kaarinan kirkolla rokotetaan nuoria viikonloppuna

12–15-vuotiaille kaarinalaisille suunnattu toinen pop up -rokotustapahtuma järjestetään tulevana lauantaina ja sunnuntaina Kaarinan kirkolla.

Viikonlopun jälkeen nuoria rokotetaan tarpeen mukaan uusissa pop upeissa tai kouluilla. Aikataulusta tiedotetaan sekä oppilaita että huoltajia muun muassa Wilman kautta.

Pop up -päivään voi tulla ilman ajanvarausta. Rokotushetkellä tulee olla 12 vuotta täyttänyt. Rokotteita on rajoitetusti. Rokotteena on joko Moderna tai Comirnaty.

Nuori voi tulla rokotukseen huoltajan kanssa, huoltajien allekirjoittaman suostumuksen kanssa tai itsenäisesti, jolloin nuoren kanssa käydään arviointikeskustelu.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Pop up -rokotustapahtuma on lauantaina 21.8. ja sunnuntaina 22.8. klo 9-15.30 Kaarinan kirkolla oseitteessa Voudinkatu 2