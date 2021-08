Varsinais-Suomen alueellinen koronatilanne on parantunut hieman viime viikosta. Alueellisesta paremmasta tilanteesta huolimatta Somerolla koronatilanne on heikentynyt merkittävästi, Someron kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Somerolla on todettu edellisellä viikolla yhteensä viisi tartuntaa ja kuluvalla viikolla yhteensä neljä tartuntaa. Altistuneita on useita kymmeniä.

Someron Joensuun koulussa on todettu useampia tartuntoja, minkä vuoksi kolme luokkaa on asetettu karanteeniin. Yksittäisiä altistuneita on myös muilla luokilla. Someron koronajohtoryhmä on linjasi tänään tiistaina kokouksessaan tarpeelliseksi siirtää Joensuunkoulun 3–6. vuosiluokat etäopetukseen keskiviikosta ensi viikon perjantaihin.

Suosituksena Someron kaupungin koronajohtoryhmä esittää myös, että Joensuun koulun oppilaat pidättäytyisivät lähikontakteja sisältävästä sisätiloissa tapahtuvasta harrastustoiminnasta ensi viikon sunnuntaihin asti. Oireisena tulisi jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja välttää lähikontakteja sekä hakeutua koronatestiin. Karanteenia on noudatettava ja alaikäisten jäädessä karanteeniin vanhempien tulee huolehtia karanteenin toteutumisesta.

Someron Monitoimitalolla järjestetään pop up -rokotuspäivä ensi lauantaina osoitteessa Kiiruuntie 6. Paikalle voi tulla ilman ajanvarausta kello 9–13. Rokotteita on rajoitettu määrä. Rokotuspäivässä voi saada ensimmäisen tai toisen annoksen. Toisen rokotuksen osalta ensimmäisestä rokotuksesta tulee olla kulunut vähintään kahdeksan viikkoa.